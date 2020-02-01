В Екатеринбурге выставили на продажу здание банка «Нейва» за 413 миллионов рублей

15:01 | 25.02.2020

Фото: аяк-урал.рф

В Екатеринбурге продают здание банка «Нейва», в том числе и земельный участок на котором оно находится. Кроме здания банка на земельном участке, расположены: наземная парковка на 50 автомест, подземный паркинг на 15 автомест и электроподстанция. Стоит отметить, что часть участка находится в собственности продавца, а другая – в бессрочной аренде у горадминистрации.



В объявлении отмечается, что общая площадь офисного центра (+цокольный этаж) составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, на территории имеется собственная электроподстанция, работает видеонаблюдение. К зданию подведены высокоскоростные каналы связи для телефонии и Интернета.



Председатель правления банка Павел Ефремов аргументирует продажу здания тенденцией отказа кредитных организаций от собственных объектов недвижимости. Такой тренд связан с цифровизацией банковских услуг. Сейчас организация рассматривает варианты переезда в один из новых офисных центров города, либо банк продолжит работать в здании на Чапаева после продажи в качестве якорного арендатора.



Отмечается, что окончательное решение о продаже главного здания было приняло после того, как этот актив сгенерировал убыток по итогам 2019 года. Причиной ситуации стало несогласие ЦБ РФ с ежегодной оценкой здания, проведенной сторонним подрядчиком, и требование переоценить объект по собственным нормативам регулятора.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»