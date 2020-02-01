Свердловский облсуд изменил приговор по делу экс-директора свердловского МФЦ

14:11 | 25.02.2020

Свердловский областной суд изменил обвинительный приговор по делу экс-директора регионального ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Светланы Лунеговой. Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе облсуда, из приговора была исключена ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») как излишне вмененная. Наказание по ч.3 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата») осталось прежним – 150 тысяч рублей штрафа.



Напомним, что в ноябре 2019 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Наталью Лунегову виновной в превышении должностных полномочий и присвоении средств, выделенных МФЦ. Приговор был обжалован прокуратурой и самой осужденной.



По мнению следствия, в декабре 2016 года Наталья Лунегова, являясь директором МФЦ, изменила положение об оплате труда в учреждении, а также издала приказ о выплате ей единовременного денежного поощрения, что выходило за пределы ее полномочий. Документы позволили ей присвоить субсидию в 200 тыс. руб., выделенную МФЦ из областного бюджета.

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