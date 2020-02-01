В отделе полиции Красноуральска сменилось руководство

13:30 | 25.02.2020

В ОМВД России по городу Красноуральску сменилось руководство. Начальником ОМВД назначен подполковник полиции Сергей Запецкий, который до последнего времени занимал должность заместителя руководителя межмуниципального отдела МВД России «Кушвинский».



Информацию о назначении изданию подтвердил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.



«Действительно, событие, о котором идет речь, произошло. Нового руководителя личному составу представлял лично начальник главка генерал Мешков. С этой целью он выезжал с рабочим визитом в это муниципальное образование. Вновь назначенный руководитель достаточно положительно зарекомендовал себя на прежнем месте работы как принципиальный и ответственный человек, не считаясь с личным временем занимающийся оперативно-служебной деятельностью, связанной с борьбой с преступностью и профилактикой правонарушений на вверенной территории. Александр Андреевич пожелал ему как можно скорее влиться в коллектив, ознакомиться с оперативной обстановкой в населенном пункте и приложить максимум своих профессиональных знаний и стараний для того, чтобы активизировать работу всех служб и подразделений райотдела по защите законных интересов граждан от преступных посягательств», – рассказал полковник Горелых.



До Сергея Запецкого ОМВД Красноуральска руководил Альберт Уразметов, который, по данным издания, переехал в Москву.

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