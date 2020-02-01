Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

12:41 | 25.02.2020

В Екатеринбурге участкового уволили из полиции за пьяную езду и лишили прав

Участковый уполномоченный отдела полиции №6 УМВД России по Екатеринбургу Тофик Кадыров был уволен после того, как в начале декабря был задержан инспекторами ДПС за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Во дворе дома на улице Энгельса он устраивал «выкрутасы» на автомобиле «Хендай», находясь в форменной одежде.

Сам Тофик Кадыров не согласен со своим увольнением. Он обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением к городскому УМВД. Судебное заседание назначено на 3 марта.

Добавим также, что 18 февраля состоялось заседание по административному делу в отношении Тофика Кадырова, возбужденному по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года. Постановление не вступило в законную силу.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:47 | 25.02.2020
За праздничные дни в Свердловской области поймали 235 нетрезвых водителей

17:32 | 25.02.2020
МЧС по Свердловской области предупреждает об ухудшении погодных условий

17:07 | 25.02.2020
В Екатеринбурге изменятся три автобусных маршрута

16:54 | 25.02.2020
В пермских городских лесах началась подготовка к пожароопасному сезону

16:51 | 25.02.2020
28 февраля в Перми откроется городская ярмарка, посвященная празднованию Масленицы

16:40 | 25.02.2020
В столице Урала стартует прием заявок на «Майскую прогулку»

16:18 | 25.02.2020
В Свердловской области младший медперсонал загоняют за порог бедности

15:58 | 25.02.2020
В Екатеринбурге экс-глава департамента рекламы МУГИСО отправится в колонию на девять лет

15:29 | 25.02.2020
В УрГУПСе в Екатеринбурге объяснили вырубку деревьев у кампуса

15:01 | 25.02.2020
В Екатеринбурге выставили на продажу здание банка «Нейва» за 413 миллионов рублей

14:38 | 25.02.2020
В Серове осудят трех мошенников, обманувших более 30 пенсионеров

14:35 | 25.02.2020
В «Горьковке» пермякам расскажут о создателе первого атласа

14:22 | 25.02.2020
В Прикамье пройдет «горячая линия» по вопросам НКО

14:11 | 25.02.2020
Свердловский облсуд изменил приговор по делу экс-директора свердловского МФЦ

14:08 | 25.02.2020
Универсиада-2023 в Екатеринбурге пройдет с размахом

13:42 | 25.02.2020
В Нижнем Тагиле батутный парк выплатил ребенку 50 тысяч рублей

13:30 | 25.02.2020
В отделе полиции Красноуральска сменилось руководство

13:08 | 25.02.2020
В Екатеринбурге началась очередная вырубка зеленых насаждений

12:57 | 25.02.2020
Пермские школы примут делегацию педагогов из Москвы

12:52 | 25.02.2020
В Масленицу пермская эспланада станет единой развлекательной площадкой

12:48 | 25.02.2020
Попробовать угощения пермских рестораторов на «Гастроли фест» пришли около 11 тысяч человек

12:41 | 25.02.2020
В Екатеринбурге участкового уволили из полиции за пьяную езду и лишили прав

12:41 | 25.02.2020
В Екатеринбурге названы больницы, которые задействуют в Универсиаде-2023

12:37 | 25.02.2020
В Прикамье за два года построили 330 новых спортсооружений

12:35 | 25.02.2020
Погода в Перми вновь будет весенней

12:34 | 25.02.2020
Межконфессиональный турнир по мини-футболу прошел в Полевском

12:19 | 25.02.2020
В Екатеринбурге суд взыскал с застройщика «Клевер Парка» деньги за уменьшение площади квартиры

12:17 | 25.02.2020
МЧС сообщило подробности пожара в екатеринбургской девятиэтажке

11:53 | 25.02.2020
Вратарь свердловского «Автомобилиста» возвращается на лед после длительного больничного

11:28 | 25.02.2020
В екатеринбургском аэропорту Кольцово перенесены несколько рейсов, еще один отменен

11:08 | 25.02.2020
В Екатеринбурге полыхает квартира

10:55 | 25.02.2020
Близ Нижнего Тагила автомобиль въехал в электроопору

10:31 | 25.02.2020
В Полевском сгорел дом в коллективном саду

10:15 | 25.02.2020
Утро в Екатеринбурге началось с 8-балльных пробок

10:02 | 25.02.2020
Прокуратура заинтересовалась отравившимися хоккеистами из Нижнего Тагила

09:39 | 25.02.2020
В Екатеринбурге стартовала продажа билетов в Крым





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 