В Екатеринбурге участкового уволили из полиции за пьяную езду и лишили прав

12:41 | 25.02.2020

Участковый уполномоченный отдела полиции №6 УМВД России по Екатеринбургу Тофик Кадыров был уволен после того, как в начале декабря был задержан инспекторами ДПС за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Во дворе дома на улице Энгельса он устраивал «выкрутасы» на автомобиле «Хендай», находясь в форменной одежде.



Сам Тофик Кадыров не согласен со своим увольнением. Он обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением к городскому УМВД. Судебное заседание назначено на 3 марта.



Добавим также, что 18 февраля состоялось заседание по административному делу в отношении Тофика Кадырова, возбужденному по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года. Постановление не вступило в законную силу.

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