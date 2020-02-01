В Екатеринбурге названы больницы, которые задействуют в Универсиаде-2023

12:41 | 25.02.2020

Фото: yandex.by

Администрация Екатеринбурга представила гордуме план медицинского обслуживания участников и гостей летней Универсиады-2023. Лечение спортсменов и гостей города планируется проводить в разных учреждениях.



Начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма горадминистрации Людмила Фитина сообщила, что основной больницей Универсиады станет Областная клиническая больница №1, а травмированных спортсменов будут направлять в ГКБ №13.



Ранее так же сообщалось, что в деревне Универсиады будет построена отдельная поликлиника, которая круглосуточно будет обслуживать гостей и участников мероприятия.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»