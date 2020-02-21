Вратарь свердловского «Автомобилиста» возвращается на лед после длительного больничного

11:53 | 25.02.2020

Фото: eanews.ru

Вратарь ХК «Автомобилист» Якуб Коварж, пропустивший месяц игр из-за проблем со здоровьем, присоединится к команде в заключительном в этом сезоне выездном туре.



Напомним, Коварж не участвовал в играх с 25 января. Сначала вратарь столкнулся с Денисом Бодровым, в результате чего получил травму, а потом и вовсе пришлось сделать операцию из-за обострившегося заболевания.



Отметим, «Автомобилисту» осталось сыграть два матча перед плей-офф – сегодня, 25 февраля, в Балашихе состоится игра против «Авангарда», а 27 февраля в Казани екатеринбуржцы сразятся против «Ак Барса». В этих играх не примут участие Денис Бодров и Анатолий Голышев – они остались в Екатеринбурге восстанавливаться после повреждений.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»