Близ Нижнего Тагила автомобиль въехал в электроопору

10:55 | 25.02.2020

Фото: tagilka.ru

Сегодня ночью на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП. Один человек пострадал.



Сообщается, что 22-летняя водительница «Шкоды Фабия» на 12 км Южного подъезда между Нижним Тагилом и селом Николо-Павловское не справилась с управлением и автомобиль занесло на электрическую опору.



В результате инцидента автоледи госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом руки во вторую горбольницу. Пассажир авто отделался ушибами, после осмотра медиков был отпущен домой.



Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о соблюдении скоростного режима, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»