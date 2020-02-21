В Полевском сгорел дом в коллективном саду

10:31 | 25.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром на площади 36 квадратных метров сгорел дом в коллективном саду в Полевском.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 06:46 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в 07:30 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»