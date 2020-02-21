Утро в Екатеринбурге началось с 8-балльных пробок

10:15 | 25.02.2020

Фото: «Яндекс.Пробки»

В Екатеринбурге по всему городу затруднено движение транспорта.



По данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобилисты стоят в пробках на проспекте Ленина и улице Малышева. Также затруднено движение и на участках улиц Куйбышева, Белинского, Восточная, 8 Марта, Луначарского, Декабристов, Радищева и Щарса.



На данный момент в городе зафиксировано девять дорожно-транспортных происшествий. Аварии произошли на Серафимы Дерябиной, Донбасской, 8 Марта, Фурманова, Щорса, Черепанова, Боровой ещё две на Объездной дороге, а также на Сибирском тракте.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»