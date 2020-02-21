Прокуратура заинтересовалась отравившимися хоккеистами из Нижнего Тагила

10:02 | 25.02.2020

Фото: yandex.com.tr

Свердловская прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией юных хоккеистов из Нижнего Тагила, которые приехали на соревнования в Карпинск, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Отмечается, что 13 спортсменов 10-11 лет приехали на соревнования по хоккею с мячом 22 февраля. Команду поселили в гостиницу «Урал», питание детей было организовано в столовой, находящейся на территории местного предприятиприя.



По предварительной информации, 23 февраля команду отвели в кафе расположенное на улице Мира, на следующий день шесть подростков были госпитализировали в стационар с признаками кишечной инфекции. Одного из них, находящегося в удовлетворительном состоянии, родители увезли домой.



Прокуратура в ходе проверки, проводимой с привлечением специалистов территориального подразделения управления Роспотребнадзора по Свердловской области, будет устанавливать обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдались ли сотрудниками пищеблоков требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи.



В настоящее время специалистами Роспотребнадзора отобраны пробы продуктов питания, образцы приготовленных блюд, смывы с оборудования пищеблоков как в столовой местного предприятия, так и в кафе, проводятся исследования и иные мероприятия для установления причин заболевания.



По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»