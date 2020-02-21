В Екатеринбурге стартовала продажа билетов в Крым

09:39 | 25.02.2020

Фото: tutu.ru/ЖД-билеты

Сегодня на сайте РЖД появилась информация о старте продаж билетов на маршруты Екатеринбург – Крым. Первый поезд отправится в южную Республику 25 апреля.



По данным сайта, стоимость билета начинается от 4,5 тысяч рублей в плацкартных вагонах, а в купе – от 5,1 тысячи рублей. Время в пути составит почти трое суток.



Известно, что поезда Екатеринбург — Симферополь будут курсировать несколько раз в неделю по разным маршрутам — через Казань, Саранск, Пензу (64 часа 15 минут в пути) и через Челябинск, Уфу, Самару, Саратов и Волгоград (67 часов 35 минут). В апреле поезда в Крым отправятся также из Мурманска (25 апреля) и Кисловодска (29 апреля).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»