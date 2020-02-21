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20:18 | 24.02.2020

Фото: читательница E1.RU

На свердловской трассе легковушка влетела под фуру, погиб один человек

Сегодня вечером на 48-м километре трассы Нижние Серги – Михайловск – Арти ВАЗ-2114 влетел под грузовик. В аварии погиб один пассажир.

Как рассказала E1.RU очевидица произошедшего, пострадавших вроде бы трое. Одна девушка сидела на дороге, у нее что-то произошло с ногами. Также там находятся молодой человек с пробитой головой и женщина в возрасте ходит в крови.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области, отечественная легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком DAF, после чего ВАЗ отбросило к обочине.

В результате ДТП погиб пассажир, сидевший на заднем сидении слева. Также пострадали водитель и двое других пассажиров. Пока что информации о степени тяжести их травм нет.

В ГИБДД напомнили, что в условиях снегопада и плохой видимости водителям необходимо двигаться с пониженной скоростью, не допускать опасных обгонов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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