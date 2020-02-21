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18:58 | 24.02.2020
18-летняя екатеринбурженка, уехавшая с неизвестным мужчиной, созванивалась с мамой после пропажи
Ранее сообщалось, что Светлана сбежала из дома и уехала с неизвестным мужчиной. Однако в поисковом отряде данную информацию опровергли и сообщили, что по их данным, мужчина, скорее всего, является таксистом. Как заявила волонтер «Лизы Алерт», родители видели, как девушка уехала.
На данный момент отрабатывается множество версий, где может быть Светлана. Также без внимания не остается и город Волгодонск, там раньше жила семья Стрелиных, но в 2018 году они переехали в уральскую столицу. В Волгодонске также в 2015 году Светлана убежала из дома, ее искали менее суток, а потом она сама пришла в школу.
Сейчас выяснилось, что последние сведения о девушке появились на следующий день после ее пропажи – она разговаривала по телефону с мамой, однако не обещала, что вернётся.
Добавим, что родственники написание заявление по факту пропажи девушки в полицию. Светлана была одета в дутую короткую розовую куртку, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам и белые кроссовки. С собой на момент ухода у нее имелся розово-голубой рюкзак. Если у вас есть какая-либо информация по возможному местонахождению Светланы Стрелиной, позвоните в полицию по телефону 02 или 8 (800) 700-54-52.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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18:58 | 24.02.2020
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