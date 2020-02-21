Уральский ученый разработал новый метод борьбы с раком головного мозга

18:40 | 24.02.2020

Фото: boleznikrovi.com

В Екатеринбурге специалист Уральского государственного медуниверситета Всеволод Мелехин разработал новый метод борьбы со злокачественными опухолями мозга. Способ основан на генной инженерии.



Как рассказали в пресс-службе Фонда содействия инновациям Свердловской области, в своей разработке Всеволод использовал биотехнологии, которые точечно воздействуют на патологию. Так, ген Клото, отвечающий за продолжительность жизни и способный бороться с раковыми клетками, теперь доставляется напрямую к клеткам опухоли. Под воздействием этого гена опухоль перестает синтезировать новые клетки, а в то же время старые клетки гибнут. Доклинические испытания показали, что рост опухолевых клеток снижается на 20%, а их жизнеспособность – на 80%.



Добавим, что ученый Всеволод Мелехин занимается проблемой опухоли уже пять лет. В 2017 году на свой проект он выиграл грант от Фонда на полмиллиона рублей. Эти средства и позволили ему продвинуться в решении проблемы. А в Фонде заявили, что до окончательного решения проблемы еще далеко, потому что опухоли головного мозга – это самый агрессивный вид рака

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»