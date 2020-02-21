В Екатеринбурге на остановке «Уральских Рабочих» пассажирам приходится преодолевать забор из грязного снега

18:10 | 24.02.2020

В Екатеринбурге коммунальные службы построили снежный черный забор, который мешает пенсионерам попасть в автобус. Об этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург».



Как рассказала подписчица, после проверки Орджоникидзевского района очень плохо почистили улицу Бакинских Комиссаров, особенно территорию рядом с остановкой «Уральских Рабочих» и Белой башни



«Три недели писали квартальному, который, якобы писал в администрацию, и ему, якобы отвечали, что у спецтехники какие-то графики уборки. 24.02 в обед проехало три грейдера, которые сделали только хуже», – сообщает подписчица Анастасия.



Теперь, чтобы попасть в автобус, пассажирам приходится преодолевать препятствие в виде забора из грязного снега. Особенно нелегко это делать пожилым горожанам.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»