На Серовском тракте в ДТП пострадали трехлетняя малышка и 48-летний мужчина

Сегодня днем на 164-м километре Серовского тракта столкнулись Nissan Almera и «Ока». В результате ДТП пострадали два человека, в том числе и трехлетняя девочка.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, водитель «Оки» выезжал с второстепенной дороги на трассу и не предоставил преимущество иномарке. От удара Nissan выбросило в кювет. Оба автомобиля получили достаточно серьезные механические повреждения.В результате аварии пострадал 48-летний водитель «Оки», у него обнаружено сотрясение головного мозга и ушиб подбородка. Мужчина доставили в больницу. Также прибывшие на место происшествия медики диагностировали у трехлетней малышки, которая ехала в иномарке, ушиб подбородка.В отделении добавили, что сейчас выясняются все обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники ГИБДД.