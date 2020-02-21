ХК «Автомобилист» отправился на заключительную выездную серию с основным вратарем

17:06 | 24.02.2020

Фото со страницы Якуба Коваржа в Instagram

ХК «Автомобилист» отправился на заключительную выездную серию в регулярном чемпионате с основным вратарем Якубом Коваржем. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.



Перед плей-офф «шоферам» осталось сыграть два матча. Так, 25 февраля в Балашихе «Автомобилист» встретится с «Авангардом», а 27 февраля в Казани – с «Ак Барсом». В пресс-службе клуба рассказали, что в играх не будут участвовать Денис Бодров и Анатолий Голышев, так как они остались в Екатеринбурге восстанавливаться после травм. Но в команду вернулся основной вратарь Якуб Коварж, который месяц не появлялся на играх из-за травмы.



Напомним, что травму вратарь получил на матче с «Ак Барсом», когда столкнулся с защитником своей команды Денисом Бодровым, после чего его унесли со льда на носилках. У Якуба подозревали сотрясение мозга, но, к счастью, все обошлось.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»