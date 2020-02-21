Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил создателя «Красной кнопки» в СИЗО

16:21 | 24.02.2020

Фото из личного архива Александра Литреева

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил главу компании Vee Security и создателя приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александра Литреева в СИЗО. Там он пробудет до 22 апреля.



Напомним, что Александра Литреева обвиняют по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков» за приобретение двух таблеток психоактивного вещества. Задержанный своей вины не отрицает.



На судебном заседании выяснилось, что Литреев приехал в столицу Урала в гости к девушке, с которой познакомился в Instagram. С ней он забрал наркотики весом мене грамма из закладки. Мужчину задержали на обратном пути в отель, так как в полицию поступило информация о том, сто он перевозит наркотики. Таблетки нашли во время обыска в носке Литреева.



Девушка дала свидетельские показания. IT-специалист заявил в суде, что полностью признает свою вину и не раскаивается. Кроме того, он сообщил, что не намерен скрываться от следствия и возвращаться в Санкт-Петербург. Однако, теперь у него такой возможности и не будет, так как суд избрал для него меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»