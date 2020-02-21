Стал известен первый соперник ХК «Автомобилист»

15:53 | 24.02.2020

ХК «Автомобилист» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет против «Сибири». Первые два матча пройдут на домашнем поле в Екатеринбурге 2 и 4 марта.



По регламенту противостояние хоккейных команд будет продолжаться до четырех побед. Ответные игры пройдут в Новосибирске шестого и восьмого марта. Если возникнет необходимость, то игроки продолжать бороться 10, 12 и 14 марта.



Напомним, что в феврале подопечные Андрея Мартемьянова заняли четвертое место в Восточной конференции, чем обеспечили путевку в плей-офф.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»