В Каменске-Уральском мошенники заставляют пенсионеров оформлять кредит на окна

В Каменске-Уральском появился новый вид мошенничества. Как сообщают очевидцы в соцсетях, неизвестные ходят по квартирам и предлагают пожилым людям якобы на льготных условиях установку окон.Так, мошенники уговаривают пенсионеров оформлять кредит на окна, а когда те отказываются подписывать документы, начинают давить на них чуть ли не силой. Неизвестные запугивают пожилых людей и заявляют, что те останутся без квартиры, если не станут платить.«Маме чуть не оформили кредит, а когда она отказалась подписывать документы обозвали, оскорбили, и сказали, что кредит оформлен и она лишится квартиры если не будет платить», — написал в местных пабликах один из свидетелей.Автор данного поста просит откликнуться тех, кто узнал граждан на фото. Заявление в полицию уже составлено.