ФК «Урал» одержал победу в заключительном матче на кипрских сборах

14:12 | 24.02.2020

Фото: fc-ural.ru

Футбольный клуб «Урал» обыграл юношескую сборную России в заключительном матче на зимних сборах в Пафосе. Матч закончился со счетом 2:0.



– Наша команда уверенно начала встречу. С первой минуты у ворот оппонентов стали возникать опасные эпизоды. Вскоре один из них завершился голом. Михал Кухарчик сильным ударом в одно касание открыл счёт. После этого «оранжево-черные» продолжили наседать на ворота соперника, но до перерыва счёт больше не изменился, — рассказали в пресс-службе ФК «Урал».



На 45-й минуте игры в ворота уральцев назначили пенальти, но Ярослав Годзюр спас ворота. Во втором тайме екатеринбуржцы забили еще один гол. А на 72-й минуте «шмели» разыграли комбинацию, которую завершил Андрей Егорычев результативным ударом головой из пределов штрафной.



В субботу, 29 февраля, ФК «Урал» проведет первый в 2020 году матч в чемпионате России. Екатеринбуржцы встретятся в Москве с ЦСКА.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»