Новости дня
13:38 | 24.02.2020
Фото: zen.yandex.ru
На Среднем Урале насчитывается 86,5 тысяч безработных граждан
Таким образом, уровень безработицы в Свердловской области составил 4%. По данным Росстата, 2 миллиона 69 тысяч жителей области квалифицировались как занятые экономической деятельностью. В общей численности населения Среднего Урала их доля в возрасте от 15 лет составила 58,8%.
Отметим, что в России в январе 2020 года насчитывалось 3,5 миллиона безработных. Уровень безработицы составил 4,7%, что на 0,1 п.п. выше, чем месяцем ранее.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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