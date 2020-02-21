На Среднем Урале насчитывается 86,5 тысяч безработных граждан

13:38 | 24.02.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Свердловской области увеличилось число безработных граждан. Так, с ноября 2019 года по январь 2020 было зарегистрировано 86,5 тысяч безработных, что на 100 человек больше, чем в четвертом квартале 2019 года.



Таким образом, уровень безработицы в Свердловской области составил 4%. По данным Росстата, 2 миллиона 69 тысяч жителей области квалифицировались как занятые экономической деятельностью. В общей численности населения Среднего Урала их доля в возрасте от 15 лет составила 58,8%.



Отметим, что в России в январе 2020 года насчитывалось 3,5 миллиона безработных. Уровень безработицы составил 4,7%, что на 0,1 п.п. выше, чем месяцем ранее.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»