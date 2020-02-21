В Екатеринбурге мошенники под видом сотрудников ЕРЦ ходят по квартирам и настаивают на замене счетчиков

11:15 | 24.02.2020

В Екатеринбурге по квартирам ходят неизвестные, представляясь сотрудниками управляющих компаний или Единого расчетного центра. В разговоре с жильцами они настаивают на замене счетчиков воды и электроэнергии.



Как рассказала юрист одного из центров защиты прав потребителей, мошенники приходят в спецодежде и выдают документ, где сообщается, что приборы учета жильцов не соответствуют нормам и подлежат обязательной замене. Так, в один из домов пришли две женщины, вызвали всех соседей, прошли по квартирам, просматривая счетчики, и заявили, что их надо срочно менять, а пока местным жителям выдается предупреждение.



В ЕРЦ сообщили, что в последнее время жалоб на мошенников поступает все больше. Часто это касается жителей Железнодорожного района. Там рассказали, что недавно к жильцам приходили неизвестные мужчины и убеждали их прямо сейчас пройти поверку приборов учета, а чтобы это сделать необходимо 7400 рублей. В ЕРЦ напомнили, что реальные специалисты центра не проводят проверку приборов учета и не совершают поквартирный обходят, который связан с такой проверкой.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»