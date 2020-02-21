«Уралочка-НТМК» обыграла «Ленинградок» и вышла в плей-офф волейбольной российской суперлиги

В последнем туре волейбольной российской «Суперлиги Париматч», который прошел в Нижнем Тагиле, «Уралочка-НТМК» обыграла «Ленинградок» из Санкт-Петербурга. Свердловчанки достигли успеха в трех партиях (25:23, 25:19, 25:22). Самыми результативными игроками матча стали «уралочка» Ксения Парубец и «ленинградка» София Кузнецова.– Мы выиграли 13 матчей, в трёх потерпели поражение. Одно из поражений было здесь, в Нижнем Тагиле, оно связано с травмой Анны Климец. Дальше весь чемпионат мы играли без неё, а она наш ведущий нападающий. Поэтому выигрывать было тяжело. Прошли чемпионат нормально. Теперь надо готовиться к плей-офф, – подытожил главный тренер ВК «Уралочка-НТМК Николай Карполь.Добавим, что в плей-офф скорее всего соперником свердловчанок станет команда «Сахалин». Первая игра состоится уже 29 февраля на выезде, а вторая – 8 марта на домашнем поле.