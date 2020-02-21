Новости дня
09:27 | 24.02.2020
Фото: Яндекс.Картинки
Сооснователя компании в сфере кибербезопасности задержали в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков
Задержали Литреева ещё в субботу, 22 февраля, в девять вечера у отеля, где он собирался поселиться. Литреев прилетел в гости, когда он вышел из каршерингового автомобиля его окружили сотрудники ДПС. После задержания инспекторы доставили его в отдел полиции. Сейчас Литреев находится в изоляторе временного содержания.
Также адвокат добавил, что вместе с руководителем компании была задержала его подруга. Она уверяет, что за Литреевым следили.
По словам Бушмакова, сегодня, 24 февраля, Ленинский районный суд Екатеринбурга изберет Литрееву меру пресечения.
Добавим, что Литреев также известен, тем что создал приложение «Красная кнопка» для задержанных на митингах.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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