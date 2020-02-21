В Екатеринбурге из-за бесхозного предмета эвакуировали ТЦ «ФанФан»

19:33 | 23.02.2020

В Екатеринбурге из-за бесхозного предмета эвакуировали торговый центр «ФанФан». По словам очевидцев, сначала выводили посетителей из «Макдональдса», а затем уже и из других частей здания.



«На место происшествия выехали и работают сотрудники полиции ОП № 8, а также специалисты предприятия "Уралвымпел". Дабы не подвергать возможному риску граждан, принято решение создать зону безопасности. Всех людей попросили выйти на свежий воздух. По окончании проверочных мероприятий дополнительно проинформирую общественность и СМИ. На данную минуту оснований для паники нет. С большой долей вероятности, кто-то из посетителей заведения мог забыть свои вещи»,- отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По некоторым данным, всего из здания эвакуировали 400 взрослых и 70 детей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»