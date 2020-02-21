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17:03 | 23.02.2020

Темой 100+ Forum Russia в Екатеринбурге станет осознанное строительство

Темой форума «100 плюс» станет осознанное строительство. Седьмой Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдёт в Екатеринбурге с 6 по 8 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2).

«Сегодня осознанное строительство – это строительство, обеспечивающее человеку полный комфорт, гарантирующее создание качественных для проживания людей условий»,-прокомментировал тему форума член Совета Федерации Аркадий Чернецкий.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, впервые в дополнение к основной деловой программе форума в этом году пройдёт уникальный BIM-хакатон с участием проектировщиков и архитекторов не только из России, но и из-за рубежа. К участию в деловой программе 100+ Forum Russia планируется привлечь более 350 российских и иностранных спикеров.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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