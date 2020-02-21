Коронавирус у китайца, из-за которого на Урале из больницы выписали всех пациентов, не обнаружен

15:00 | 23.02.2020

У китайца, из-за которого в Богдановиче всех пациентов выписали из больницы или отправили домой на время, коронавирус обнаружен не был.



Официальный представитель министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил, что коронавирус исключен, и гражданин КНР чувствует себя хорошо.



По данным Шестакова, в Свердловской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.



Напомним, ранее стало известно, что в инфекционное отделение городской больницы Богдановича доставили жителя Китая с высокой температурой, из-за чего все пациенты покинули больницу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»