Из жизни ушёл старейший игрок СКА (Свердловск) Герман Тарасевич

14:09 | 23.02.2020

Фото: «Областная газета»

В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, из жизни ушёл старейший игрок легендарной свердловской команды СКА по хоккею с мячом Герман Тарасевич. Ему было 86 лет.



В команде ОДО/СКА Герман Тарасевич играл с 1954 по 1964 год. Всего он провёл 186 матчей, в которых смог забить 85 мячей. В составе армейской команды стал пятикратным чемпионом СССР. За сборную СССР провёл 3 матча.



Прощание с Германом Викторовичем состоится 26 февраля.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»