Возле гаражей в Нижнем Тагиле нашли тело пропавшего мужчины

12:15 | 23.02.2020

Пропавшего в Нижнем Тагиле 30-летнего Евгения Чебакова нашли мёртвым. Его тело обнаружили на улице Металлургов в районе гаражей.



По предварительной информации, мужчина покончил с собой. По факту произошедшего следователи начали проверку.



Евгений Чебаков жил на Вагонке. Он пропал в ночь на 19 февраля. В тот день мужчина прислал жене sms с просьбой забрать его из гаражного кооператива по улице Металлургов. Супруга приехала на местj, однако мужа там не нашла. Телефон мужчины был выключен. На следующий день женщина обратилась в полицию.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»