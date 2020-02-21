Новости дня
12:05 | 23.02.2020
Фото: pikabu.ru
800 миллионов выделят на строительство трамвайной ветки в Солнечный в Екатеринбурге
Будущая трамвайная линия в Солнечный будет проложена от кольца на Окружной по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрестка улиц Лучистой – Чемпионов.
Согласно плану, протяжённость пути составит 1,8 километра. На линии предполагается четыре остановки.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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