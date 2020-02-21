800 миллионов выделят на строительство трамвайной ветки в Солнечный в Екатеринбурге

12:05 | 23.02.2020

Фото: pikabu.ru

В Екатеринбурге на строительство трамвайной ветки в Солнечный выделят 800 миллионов рублей. 200–300 миллионов потратят на прокладку путей через высоковольтную линию на улице 2-й Новосибирской.



Будущая трамвайная линия в Солнечный будет проложена от кольца на Окружной по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрестка улиц Лучистой – Чемпионов.



Согласно плану, протяжённость пути составит 1,8 километра. На линии предполагается четыре остановки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»