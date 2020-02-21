В Богдановиче из-за китайца с высокой температурой из больницы выписали всех пациентов

11:01 | 23.02.2020

Фото: «Альянс Врачей»

В инфекционное отделение городской больницы Богдановича доставили жителя Китая с высокой температурой. Из-за этого всех пациентов выписали или отправили домой на время.



«Его положили в отдельный бокс и взяли все анализы. Пациентов этого отделения либо выписали на скорую руку, либо отпустили домой на время. Им сказали, что врачи будут ежедневно их осматривать на дому. Медикам приказали молчать»,- сообщают в «Альянсе врачей».



Также информацию о поступлении китайца подтвердила главврач больницы Богдановича Елена Вдовина.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»