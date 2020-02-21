Президент России Владимир Путин поздравил свердловчан с Днём защитника Отечества

10:33 | 23.02.2020

Фото с официального сайта президента

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех уральцев с Днём защитника Отечества. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Глава государства направил поздравительную телеграмму, где отметил: «День защитника отечества олицетворяет неразрывную связь патриотических, победных традиций российского воинства, которые закалялись на полях сражений за свободу и независимость Родины и бережно передавались из поколения в поколение».



«Сегодня мы чествуем наследников ратной славы наших отцов и дедов – тех, кто посвятил себя военной службе, твердо хранит верность Отчизне, Присяге, армейскому братству»,- говорится в телеграмме.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»