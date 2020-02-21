Ретро-автомобиль попал в аварию в Екатеринбурге

10:24 | 23.02.2020

Фото: Е1.RU

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Ленина столкнулись Hyundai и старая «Волга», водитель которой ехал с ретро-проката. Инцидент произошёл возле «Исети».



Водитель отечественного автомобиля рассказал, что его подрезали, после чего он попытался затормозить, машину начало разворачивать, и правым боком «Волга» врезалась в иномарку. Затем проломила забор.



При этом водитель иномарки утверждает, что не подрезал «Волгу», а она сама на большой скорости в него въехала.



Старая «Волга» не оборудована ремнями безопасности. По словам очевидцев, в результате столкновения дверь автомобиля открылась и из салона выпала пассажирка. По некоторым данным, её увезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»