В уральской столице откроются мультимедийные выставки картин Айвазовского и Васнецова

17:48 | 22.02.2020

Фото: сайт организаторов выставки

В Екатеринбурге откроются мультимедийные выставки работ двух известных русских художников – Ивана Айвазовского и Виктора Васнецова.



Экспозиция «Айвазовский. Гений и море» откроется в Свердловской киностудии уже 24 февраля и проработает ровно 2 месяца. Там будут представлены 100 полотен художника-мариниста, в их числе известная картина «Девятый вал».



Экспозиция «Васнецов. Ожившие полотна», в свою очередь, будет открыта в здании киностудии с 27 апреля по 3 мая.



Обе эти выставки интересны тем, что картины проецируются на огромные панорамные экраны-полотна с различной конфигурацией. Кроме того, посетители по ходу выставки будут слышать специальное аудио-сопровождение: уникальный сценарий рассказа в окантовке произведений известных композиторов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»