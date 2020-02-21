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15:05 | 22.02.2020

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Свердловской области "Вконтакте"

В столице Урала разыскивают 55-летнего мужчину

В Екатеринбурге объявлен в розыск 55-летний мужчина. Последний раз Сергея Савина видели 26 сентября 2019 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза. У мужчины очень короткая стрижка и тёмно-русые волосы.

Если вам известно местонахождение Сергея, позвоните инфоргу поискового отряда Анастасии: 89824578964, или в полицию по телефонам 02 или 102.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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