Новости дня
14:53 | 22.02.2020
Фото: saratovnews.ru
В заброшенном детском лагере под Нижним Тагилом нашли тело мужчины со следами укусов
Погибший мужчина жил и работал охранником на территории недействующего детского лагеря. Смерть наступила как минимум пять дней назад, сообщил ИА «Все новости» руководитель следственного отдела по Пригородному району СК РФ по Свердловской области Вадим Белкин. Предполагается, мужчина умер от переохлаждения 17 февраля.
«По предварительным данным, у мужчины было больное сердце. Он скончался от переохлаждения после очередного приступа. На конечностях обнаружены следы укусов от сторожевой собаки, жившей на той же территории», — пояснил Белкин.
По словам очевидцев, на теле погибшего были следы от укусов на голове, спине и руках. Поэтому они предположили, что его загрызли волки. Следователи, однако, эту версию опровергают.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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