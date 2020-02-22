В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Георгия Жукова

14:25 | 22.02.2020

Фото: официальный сайт правительства Свердловской области

В преддверии Дня защитника отечества в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику военному полководцу Георгию Жукову. Торжественная церемония прошла на площади перед штабом Центрального военного округа. В ней приняли участие несколько сотен свердловчан.



Отдать дань памяти известному полководцу пришли командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, и.о. губернатора Свердловской области Сергей Бидонько, руководители органов власти, депутаты, военнослужащие, ветераны, и другие жители области.



Кроме того, в торжественной церемонии приняли участие руководители силовых ведомств, представители ветеранских и общественно-патриотических организаций и курсанты военных учебных заведений.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»