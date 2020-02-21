В Екатеринбурге состоится хоккейный турнир в честь памяти известного полковника, возглавлявшего уральский СОБР

13:40 | 22.02.2020

В Екатеринбурге в День защитника отечества состоится памятный турнир по хоккею с шайбой в честь командира ОМСН-СОБР ГУ МВД России по УрФО Вадима Елфимова.



Как сообщили организаторы – общественная организация «Офицеры России», турнир состоится на площадке школы-интерната №1(ул.Республиканская, 1 на Уралмаше). Сбор гостей и участников в 11:00, открытие турнира в 12:00.



Вадим Анатольевич Елфимов родился 12 апреля 1971 года. В 1988 году окончил Свердловское суворовское военное училище, в 1999 году Московский институт МВД РФ и Академию управления МВД России (в 2011 году). С 1993 по 1997 год служил в СОБРе управления по борьбе с оргпреступностью ГУВД по Свердловской области, с 1999 по 2002 год в отделе по борьбе с коррупцией УБОП свердловского главка МВД. С 2002 по 2006 год Вадим Анатольевич перешел в отдел по борьбе с коррупцией ГУ МВД в УрФО, где с 2006 года возглавил СОБР. За службу, в том числе в горячих точках, был отмечен наградами.



Полковник скоропостижно скончался в госпитале 5 октября 2016 года после стремительного ухудшения состояния здоровья.

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