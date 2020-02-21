Екатеринбургские родители приняли участие во «взрослом» ЕГЭ по истории

В Екатеринбурге в школе №48 Верх-Исетского района родители учеников приняли участие в ЕГЭ – написали тест по истории России 20 века. Принять участие в экзамене согласились 18 родителей.Несмотря на некую условность «взрослого» ЕГЭ, большинство условий при его проведении соблюдались: при входе в пункт тестирования родителям необходимо было при себе иметь паспорт, кругом установлены камеры видеофиксации, нельзя при себе иметь сотовые телефоны.«Родители ознакомились с процедурой проведения экзамена, почувствовали себя выпускниками школы. В дальнейшем это поможет им подготовить своих детей, объяснить процедуру, преодолеть волнение, научить не бояться трудностей», – рассказали корреспонденту veved.ru в учебном заведении.После окончания экзамена родители добавили, что предмет нужно еще учить и учить, причем системно, а вопросы нужно уметь «читать», а не просто знать ответы.Отметим, что в прошлом году родители учеников школы №48 приняли участие в ЕГЭ по русскому языку.Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» проходит по всей России. Её инициатором выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В 2020 году, объявленном Президентом России Годом памяти и славы, участникам акции предложено написать ЕГЭ по истории.Для родителей были разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ: в контрольные измерительные материалы включено 11 заданий, на выполнение которых дается 30 минут. В реальности же выпускникам необходимо выполнить 25 заданий за 3 часа 55 минут.«Мы хотим показать родителям всю процедуру, чтобы у них было меньше вопросов о том, что из себя представляет Единый государственный экзамен», – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.