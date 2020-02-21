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13:12 | 22.02.2020

Екатеринбургские родители приняли участие во «взрослом» ЕГЭ по истории

В Екатеринбурге в школе №48 Верх-Исетского района родители учеников приняли участие в ЕГЭ – написали тест по истории России 20 века. Принять участие в экзамене согласились 18 родителей.

Несмотря на некую условность «взрослого» ЕГЭ, большинство условий при его проведении соблюдались: при входе в пункт тестирования родителям необходимо было при себе иметь паспорт, кругом установлены камеры видеофиксации, нельзя при себе иметь сотовые телефоны.

Екатеринбургские родители приняли участие во «взрослом» ЕГЭ по истории

Екатеринбургские родители приняли участие во «взрослом» ЕГЭ по истории


«Родители ознакомились с процедурой проведения экзамена, почувствовали себя выпускниками школы. В дальнейшем это поможет им подготовить своих детей, объяснить процедуру, преодолеть волнение, научить не бояться трудностей», – рассказали корреспонденту veved.ru в учебном заведении.

Екатеринбургские родители приняли участие во «взрослом» ЕГЭ по истории


После окончания экзамена родители добавили, что предмет нужно еще учить и учить, причем системно, а вопросы нужно уметь «читать», а не просто знать ответы.

Екатеринбургские родители приняли участие во «взрослом» ЕГЭ по истории


Отметим, что в прошлом году родители учеников школы №48 приняли участие в ЕГЭ по русскому языку.

Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» проходит по всей России. Её инициатором выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В 2020 году, объявленном Президентом России Годом памяти и славы, участникам акции предложено написать ЕГЭ по истории.

Для родителей были разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ: в контрольные измерительные материалы включено 11 заданий, на выполнение которых дается 30 минут. В реальности же выпускникам необходимо выполнить 25 заданий за 3 часа 55 минут.

«Мы хотим показать родителям всю процедуру, чтобы у них было меньше вопросов о том, что из себя представляет Единый государственный экзамен», – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

© «Вечерние ведомости»

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