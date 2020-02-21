Екатеринбургская «Синара» проиграла «Газпрому-Югра» в матче чемпионата России по мини-футболу

12:57 | 22.02.2020

Фото: группа МФК «СИНАРА» Екатеринбург "Вконтакте"

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» проиграл клубу «Газпром-Югра» на матче в Югорске. Игра завершилась со счётом 3:4.



Главный тренер «Синары» заявил, что проигрыш стал следствием ошибок команды: «Счет на табло - 3:4 - мы проиграли. Все голы, что мы пропустили, следствие собственных ошибок, где-то неправильно сыграли, где-то недоработали. Я считаю, что где-то мы могли зацепиться за результат, но тем не менее, поражение. Есть вторая игра, нужно будет сделать правильные выводы и завтра достойно сыграть, добиться положительного результата».



Этот матч был первым в 14-том туре. Сегодня екатеринбургская команда сможет взять реванш во втором матче, который начнётся в 15:00.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»