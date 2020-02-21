В Первоуральске сгорел автомобиль Audi A8

12:12 | 22.02.2020

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Накануне, 21 февраля, вечером в Первоуральске сгорел автомобиль «Ауди А8». Сообщение о пожаре на улице Огнеупорщиков поступило в диспетчерскую МЧС в 21:49.



К месту ЧП выехали 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Пожар был потушен в течение 3-х минут, однако, то, что осталось от элитного автомобиля восстановлению, явно, не подлежит.

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