В одном из павильонов екатеринбургского зоопарка появится подъёмник для посетителей

11:46 | 22.02.2020

Фото: weburg.net

В одном из зданий екатеринбургского зоопарка установят подъемник для посетителей. Теперь людям с инвалидностью и семьям с маленькими детьми будет проще посещать зверинец.



Заявка на закупку и установку подъемника появилась на сайте госзакупок. Заявки на участие в аукционе принимают до 3 марта. Стартовая цена – 2 миллиона 776 тысяч рублей.



В пресс-службе зоопарка рассказали, что в павильоне птиц уже есть один подъёмник. Второй планируется разместить в павильоне теплолюбивых и экзотических животных.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»