Журналист Леонид Парфёнов проведёт встречу в Екатеринбурге

11:31 | 22.02.2020

Фото: ТАСС

Сегодня, 22 февраля, журналист Леонид Парфенов проведёт встречу в Екатеринбурге. На ней он презентует свой новый документальный фильм «Русские грузины». Встреча состоится в 19:00 в Ельцин Центре.



После сеанса зрители смогут задать вопросы автору фильма и поучаствовать в дискуссии.



«"Русские грузины" – двухсерийный документальный фильм об исторической роли грузин в российской, а позже советской политике, культуре и науке. Герои фильма – Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Баланчин и Андроников. Особенно подробно показана роль Сталина, одного из самых долговременных правителей страны, чья идеология, вкусы и привычки во многом сформировали российский образ жизни, существующий и поныне. Лента поднимает широкий круг гуманитарных вопросов, среди которых и взаимопроникновение культур, и имперская идеология, и государственное насилие над личностью», – сообщается на сайте Ельцин Центра.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»