Новости дня
09:13 | 22.02.2020
Фото: Поисковый отряд ABRIS
В Первоуральске пропал ребёнок
Рост мальчика 160 сантиметров, у него темно-русые волосы и светло-коричневые глаза, худощавое телосложение.
Ребёнок был одет в темно-синюю болоньевую куртку с зелеными отворотами на воротнике, черные штаны, серые перчатки и синюю шапку с серым камуфляжным рисунком. С собой имел чёрный рюкзак с наклейками.
Если вам известно местонахождение Александра, позвоните руководителю поискового отряда: +7(961)767-17-49 Андрей, или в полицию по телефонам 02 или 102.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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