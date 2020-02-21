В Первоуральске пропал ребёнок

09:13 | 22.02.2020

Фото: Поисковый отряд ABRIS

В Первоуральске пропал 12-летний ребёнок. Как сообщает поисковый отряд ABRIS, 21 февраля Алексей Сбродов вышел из дома и не вернулся.



Рост мальчика 160 сантиметров, у него темно-русые волосы и светло-коричневые глаза, худощавое телосложение.



Ребёнок был одет в темно-синюю болоньевую куртку с зелеными отворотами на воротнике, черные штаны, серые перчатки и синюю шапку с серым камуфляжным рисунком. С собой имел чёрный рюкзак с наклейками.



Если вам известно местонахождение Александра, позвоните руководителю поискового отряда: +7(961)767-17-49 Андрей, или в полицию по телефонам 02 или 102.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»