 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

08:09 | 22.02.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На Полевском тракте «Тойота Камри» насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вечером 21 февраля на 16 километре Полевского тракта. От полученных травм он скончался на месте, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

По предварительной информации, водитель автомашины «Тойота Камри» при движении со стороны Полевского в сторону уральской столицы на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на мужчину- пешехода, переходящего проезжую часть дороги.

На Полевском тракте «Тойота Камри» насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе


Как пояснил очевидец, мужчина приехал на автобусе и вместе с двумя другими пешеходами - женщинами переходил дорогу. В начале перехода неожиданно справа выехала автомашина. Одна женщина осталась на месте, вторая успела отойти назад, мужчина пошел вперед и был сбит.

Также установлено, что автомашиной «Тойота Камри» управлял 51- летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 28 лет.

На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе начавшегося расследования.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:12 | 22.02.2020
В Первоуральске сгорел автомобиль Audi A8

11:46 | 22.02.2020
В одном из павильонов екатеринбургского зоопарка появится подъёмник для посетителей

11:31 | 22.02.2020
Журналист Леонид Парфёнов проведёт встречу в Екатеринбурге

09:13 | 22.02.2020
В Первоуральске пропал ребёнок

08:09 | 22.02.2020
На Полевском тракте «Тойота Камри» насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе

21.02.2020

22:50 | 21.02.2020
«Урал» арендовал защитника «Динамо» Игоря Калинина

21:55 | 21.02.2020
Фестиваль «Уральская ночь музыки» выиграл грант на 40 миллионов

21:29 | 21.02.2020
В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка печатей известных уральцев

19:36 | 21.02.2020
Новость о пострадавшем в Екатеринбурге от падения льда с крыши человека оказалась фейком

18:33 | 21.02.2020
В Свердловской области прошла акция «Женский патруль»

18:18 | 21.02.2020
Фельдшеры Свердловской области отмечают свой профессиональный праздник

17:57 | 21.02.2020
В Свердловской области осудили водителя, по вине которого погибли два человека

17:43 | 21.02.2020
В уральской столице принудительно госпитализировали четырехлетнюю девочку с подозрением на коронавирус

17:25 | 21.02.2020
Поезда из Екатеринбурга в Крым начнут курсировать с апреля

17:04 | 21.02.2020
На Юго-Западе снесли ларек в виде стаканчика с кофе

16:48 | 21.02.2020
Уральские депутаты Госдумы призвали не затягивать с принятием «закона Анюты Новожиловой»

16:45 | 21.02.2020
Российские ученые и медики соберутся в Челябинске на конференцию по бесплодию

16:33 | 21.02.2020
В столице Урала юнармейцев поблагодарили за помощь в задержании преступника

16:32 | 21.02.2020
«Дорожная революция»: В 2020 году в Перми отремонтируют 25 дорог и начнут проектировать новые

16:19 | 21.02.2020
В 2020 году в детских садах Перми появится 1112 новых мест для дошколят

16:17 | 21.02.2020
Алексей Коробейников может лишиться депутатского мандата

16:12 | 21.02.2020
В 5 территориях Прикамья пройдут бесплатные мастер-классы для предпринимателей

16:09 | 21.02.2020
Пятимесячной екатеринбурженке собрали деньги на очень дорогое лекарство

16:04 | 21.02.2020
В Перми состоялся круглый стол при главе города по вопросам транспортного обслуживания

15:51 | 21.02.2020
Авиакомпания Nordwind с июня запустит рейс Екатеринбург – Симферополь

15:42 | 21.02.2020
Комитет Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории одобрил изменения в Генплан города Перми

15:36 | 21.02.2020
В этом году 200 пермских многодетных семей смогут получить денежную выплату взамен земельного участка

15:28 | 21.02.2020
На Эльмаше с крыши на человека упала льдина

15:23 | 21.02.2020
В Прикамье определен проектировщик многофункционального спорткомплекса на месте стадиона «Энергия»

15:20 | 21.02.2020
Дмитрий Махонин обсудил с главой РЖД инвестиционные проекты компании в Прикамье

15:15 | 21.02.2020
За сутки на Пермский международный марафон зарегистрировалось около 600 человек

15:09 | 21.02.2020
Пермяки пополнили транспортные карты более чем на 37 млн рублей

15:04 | 21.02.2020
Выходные в Перми будут теплыми

15:03 | 21.02.2020
Из екатеринбургского театра балета «Щелкунчик» украли декорацию стоимостью 500 тысяч рублей

15:00 | 21.02.2020
Свежие продукты и готовые блюда на дом с магазином полезной еды Livemart

14:47 | 21.02.2020
В столице Урала тестируют трамвай на 320 пассажиров





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 


 