На Полевском тракте «Тойота Камри» насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вечером 21 февраля на 16 километре Полевского тракта. От полученных травм он скончался на месте, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.По предварительной информации, водитель автомашины «Тойота Камри» при движении со стороны Полевского в сторону уральской столицы на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на мужчину- пешехода, переходящего проезжую часть дороги.Как пояснил очевидец, мужчина приехал на автобусе и вместе с двумя другими пешеходами - женщинами переходил дорогу. В начале перехода неожиданно справа выехала автомашина. Одна женщина осталась на месте, вторая успела отойти назад, мужчина пошел вперед и был сбит.Также установлено, что автомашиной «Тойота Камри» управлял 51- летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 28 лет.На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга.Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе начавшегося расследования.