22:50 | 21.02.2020

Фото: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» арендовал защитника «Динамо» Игоря Калинина до конца сезона с правом дальнейшего выкупа, об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургского клуба.



Ранее Игорь также выступал за «Краснодар» и «Рубин». В состав московского «Динамо» он попал летом 2019 года.



Добавим, 24-летний футболист будет выступать за «Урал» под номером 95.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»