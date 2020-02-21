Новости дня
21:55 | 21.02.2020
Фото: egregor1.ru
Фестиваль «Уральская ночь музыки» выиграл грант на 40 миллионов
Следует отметить, что общий бюджет фестиваля в этом году составит 123,3 миллиона рублей. Грант выиграл также сайд-проект «Ночь музыки» - организаторы получат 1,3 млн рублей.
Напомним, что в 2019 году «Ночь музыки» посетили 257 тысяч человек.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
21.02.2020
22:50 | 21.02.2020
«Урал» арендовал защитника «Динамо» Игоря Калинина
21:55 | 21.02.2020
Фестиваль «Уральская ночь музыки» выиграл грант на 40 миллионов
19:36 | 21.02.2020
Новость о пострадавшем в Екатеринбурге от падения льда с крыши человека оказалась фейком
18:33 | 21.02.2020
В Свердловской области прошла акция «Женский патруль»
18:18 | 21.02.2020
Фельдшеры Свердловской области отмечают свой профессиональный праздник
17:43 | 21.02.2020
В уральской столице принудительно госпитализировали четырехлетнюю девочку с подозрением на коронавирус
17:25 | 21.02.2020
Поезда из Екатеринбурга в Крым начнут курсировать с апреля
17:04 | 21.02.2020
На Юго-Западе снесли ларек в виде стаканчика с кофе
16:48 | 21.02.2020
Уральские депутаты Госдумы призвали не затягивать с принятием «закона Анюты Новожиловой»
16:32 | 21.02.2020
«Дорожная революция»: В 2020 году в Перми отремонтируют 25 дорог и начнут проектировать новые
16:19 | 21.02.2020
В 2020 году в детских садах Перми появится 1112 новых мест для дошколят
16:17 | 21.02.2020
Алексей Коробейников может лишиться депутатского мандата
16:09 | 21.02.2020
Пятимесячной екатеринбурженке собрали деньги на очень дорогое лекарство
16:04 | 21.02.2020
В Перми состоялся круглый стол при главе города по вопросам транспортного обслуживания
15:51 | 21.02.2020
Авиакомпания Nordwind с июня запустит рейс Екатеринбург – Симферополь
15:42 | 21.02.2020
Комитет Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории одобрил изменения в Генплан города Перми
15:36 | 21.02.2020
В этом году 200 пермских многодетных семей смогут получить денежную выплату взамен земельного участка
15:28 | 21.02.2020
На Эльмаше с крыши на человека упала льдина
15:23 | 21.02.2020
В Прикамье определен проектировщик многофункционального спорткомплекса на месте стадиона «Энергия»
15:09 | 21.02.2020
Пермяки пополнили транспортные карты более чем на 37 млн рублей
15:04 | 21.02.2020
Выходные в Перми будут теплыми
15:03 | 21.02.2020
Из екатеринбургского театра балета «Щелкунчик» украли декорацию стоимостью 500 тысяч рублей
15:00 | 21.02.2020
Свежие продукты и готовые блюда на дом с магазином полезной еды Livemart
14:47 | 21.02.2020
В столице Урала тестируют трамвай на 320 пассажиров
14:04 | 21.02.2020
В конце недели на Среднем Урале вновь будет минусовая температура
13:43 | 21.02.2020
Игорь Сапко: «Расширение возможностей программы маткапитала - поддержка для молодой семьи»
13:42 | 21.02.2020
В Екатеринбурге в ЦПКиО отпразднуют День защитника Отечества
13:24 | 21.02.2020
В Свердловской области утвердили стандарт стоимости ЖКХ