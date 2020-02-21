Фестиваль «Уральская ночь музыки» выиграл грант на 40 миллионов

21:55 | 21.02.2020

Фото: egregor1.ru

Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант грант на 40 миллионов рублей, об этом сообщается на официальном портале Фонда президентских грантов.



Следует отметить, что общий бюджет фестиваля в этом году составит 123,3 миллиона рублей. Грант выиграл также сайд-проект «Ночь музыки» - организаторы получат 1,3 млн рублей.



Напомним, что в 2019 году «Ночь музыки» посетили 257 тысяч человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»