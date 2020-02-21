В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка печатей известных уральцев

21:29 | 21.02.2020

Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга

В уральской столице открылась выставка личных печатей и оттисков известных уральцев конца ХIХ века. Посмотреть экспозицию можно в Музее истории Екатеринбурга.



На выставке можно увидеть эпиграфические, эмблематические и комбинированные печати.



«Они помогали подтвердить подлинность документа, подчеркнуть статус, рассказать о профессии, а также сохранить конфиденциальность письма», - рассказали в музее.



Мини-экспозицию можно увидеть на цокольном этаже Музея истории Екатеринбурга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»