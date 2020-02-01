Новость о пострадавшем в Екатеринбурге от падения льда с крыши человека оказалась фейком

19:36 | 21.02.2020

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

Новость о пострадавшем на Эльмаше от падения льда Екатеринбуржце оказалась постановкой. Как сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», мужчина, приславший новость, признался, что хотел лишь привлечь внимание управляющей компании к проблеме.



«Пока человека не убьёт льдиной, никто не начнёт шевелиться. Факт падения льдин на лицо, тропинка узкая, не огорожено ничего...», - рассказал мужчина.



В «скорой» по данном адресу также не было вызова. Никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»