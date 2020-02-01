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19:36 | 21.02.2020

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

Новость о пострадавшем в Екатеринбурге от падения льда с крыши человека оказалась фейком

Новость о пострадавшем на Эльмаше от падения льда Екатеринбуржце оказалась постановкой. Как сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», мужчина, приславший новость, признался, что хотел лишь привлечь внимание управляющей компании к проблеме.

«Пока человека не убьёт льдиной, никто не начнёт шевелиться. Факт падения льдин на лицо, тропинка узкая, не огорожено ничего...», - рассказал мужчина.

В «скорой» по данном адресу также не было вызова. Никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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